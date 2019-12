Musik in Rommerskirchen : 25 Jahre Bandgeschichte mit Höhen und Tiefen

Die fünfköpfige Band freut sich schon auf ihr Jubiläum: Im Frühjahr 2020 soll das neue Album mit einem großen Konzert erscheinen. Foto: Band

Rommerskirchen Stilistisch lehnt sich die Band „Tight“ an den „Hard ’n’ Heavy Rock“ der 1980er-Jahre an. Vorbildern sind „Accept“ und „Kiss“.

Vor 25 Jahren trafen die beiden Metal-Fans Stephan Schwenke aus Rommerskirchen und Mike Martin aus Köln aufeinander und gründeten mit weiteren Mitgliedern die Band „Tightrope“. Nach vielen Höhen und Tiefen, Auflösungen und neuen Zusammenstellungen feierte die Band in diesem Jahr, nach erfolgreicher Tour, 25 Jahre „Tight“ mit einem Auftritt im Kultus Grevenbroich am 29. November.

Mittlerweile arbeitet die Band an ihrem siebten Album, welches den Arbeitstitel „Back to front“ trägt. Im August 2020 wird die Band außerdem auf dem Festival „Musik aus Dormagen“ auftreten. Weitere Auftritte von „Tight“ in Dormagen und Rommerskirchen stehen noch nicht fest: „Die wird es aber auf jeden Fall wieder geben“, sagt Stephan Schwenke. „Wir spielen überall gerne, aber in ländlicheren Gegenden schätzen die Menschen das einfach mehr.“

Zunächst hieß die Band jedoch nicht „Tight“ sondern „Tightrope“, und war am 20. Mai 1995 zum ersten Mal in Dormagen beim Newcomer Festival in der Kulturhalle auf der Bühne. Durch das anbrechende Internet-Zeitalter erfuhr die Band, dass der Name bereits vergeben war. So änderten sie Ende 1999 ihren Namen kurz und knackig in „Tight“.

Nach häufigen Besetzungswechseln löste sich die Band 2006 schließlich auf, Stephan Schwenke stieg daraufhin bei der Band „4Granted“ ein. Anfang 2013 nahm Schwenke den Verlust seines Vaters zum Anlass etwas zu tun, was er schon lange vorhatte, nämlich ein komplettes Album mit guten Sound und einem richtig fähigen Sänger einzuspielen. Mit Sänger Martin Brendler aus Hackhausen konnte dies in die Tat umgesetzt werden. So entstand 2013 das Album „Heavy rock Rebels“. Das dann entstandene Studioprojekt „Tight“ wurde schnell zur Band komplettiert und ein knappes Jahr später wurde bereits die zweite CD im Rock Inn in Hackenbroich live präsentiert. Bis Ende 2017 erschienen insgesamt fünf Alben.

Nachdem Martin Brendler sich dazu entschieden hat nach vielen Jahren Abschied von der Bühne zu nehmen, wurde Claudia Puhl im Februar 2018 die neue Stimme von „Tight“. Ende 2018 erschien das erste gemeinsame Album „Meant to be“. Mit der die Band auf Tour ging. „Bei der Club-Tour waren von 50 bis einige hunderte Menschen dabei“, erklärt Schwenke. In der Kulturfabrik Krefeld konnte „Tight“ vor „Bonfire“ spielen. „Die Rock Sommer Nacht in Neurath war auch sehr groß und nennenswert. Da waren wir der Vor-Headliner von Kissin Time“, erinnert sich Schwenke.

All zulange müssen die Fans von „Tight“ nicht mehr auf das neue Album warten. Bereits im März soll es erscheinen.

