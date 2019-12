Pläne für Rommerskirchen : Neue „Mobilstation“ am Bahnhof soll Anfang 2022 fertig sein

Rommerskirchen Am Bahnhof plant die Gemeinde Rommerskirchen eine multifunktionale „Mobilstation“ mit Taxizentrale, Fahrradstation, Café, Kiosk, öffentlicher Toilette sowie Büro- und Praxisräumen.

(cw-) In der Ratssitzung stellte der beauftragte Kölner Architekt Volker Spies den Ratsmitgliedern das Projekt, das sich in der Vorplanungsphase befindet, in einem einstündigen Vortrag vor. Mit dem Bau der Mobilstation soll im Herbst 2020 begonnen werden. „Bereits im Frühsommer werden die Baracken aus der alten Stationsbetriebszeit abgerissen“, erklärte Bürgermeister Martin Mertens. Der Fahrradverleih und das Taxiunternehmen werden vorübergehend in Bahnhofsnähe untergebracht, bis sie dann nach der Fertigstellung, mit der die Gemeinde Anfang 2022 rechnet, dort einziehen können.