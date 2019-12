Sicherheit in Rommerskirchen : Feuerwehr zieht positives Fazit nach Engstellen-Check

Rommerskirchen Mit einer Sicherheitsbefahrung prüften Feuerwehr, Polizei und Gemeinde das Durchkommen mit einem großem Fahrzeug.

Es ist früher Abend, dunkel und regnerisch. Viele Menschen sind von der Arbeit zurückgekehrt und parken zu Hause – oft auf dem eigenen Grundstück, aber auch häufig auf der Straße, ohne an mögliche Folgen zu denken, die das Hindernis haben kann. Ein idealer Zeitpunkt für eine „Sicherheitsbefahrung“ durch die Feuerwehr. Dabei fährt sie bekannte Engstellen ab, bei denen es im Ernstfall problematisch werden kann. Diese Woche war erneut der Einzugsbereich der Löschzüge Evinghoven und Widdeshoven an der Reihe. Dieses Mal konnte ein positives Fazit gezogen werden.

Im Gegensatz zur letzten Befahrung kam das große Fahrzeug unproblematisch, selbst an potenziellen Engstellen wie der Broichstraße oder Am Pfaffenbusch, durch. Die nachdrücklichen Ermahnungen an Autofahrer, die durch falsches Parken die Mindestdurchfahrbreite der Straßen blockiert hatten, scheint Früchte zu tragen. Bürgermeister Martin Mertens, oberster Dienstherr der Feuerwehr, der die Befahrung mitmachte, sagte: „Ich bin froh, dass es dieses Mal so gut geklappt hat. Ich appelliere weiter an alle Anlieger, ihre Fahrzeuge so abzustellen, dass die Rettungskräfte im Notfall zügig zur Einsatzstelle gelangen können. Dann zählt jede Minute.“