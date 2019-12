Adventskalender im Rhein-Kreis Neuss : Weihnachtliche Klänge in der Christuskirche

Rhein-Kreis Neuss Die Adventszeit hat begonnen. Um die Vorfreude aufs Fest zu steigern, haben wir einen Adventskalender vorbereitet. Türchen zwei hält weihnachtliche Klänge bereit.

Ganz still ist es in der Christuskirche. Dann hebt die Kantorin Katja Ulges-Stein die Hände - wenige Minuten später wird der sakrale Raum von weihnachtlichen Klängen erfüllt.

Rund 50 Sänger der Kantorei der evangelischen Christuskirchengemeinde stimmt den Choral „Schaut hin, dort liegt im finstern Stall“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian bach an. „Er beschreibt die Krippenszene in der Weihnachtsgeschichte“, erzählt die Leiterin Katja Ulges-Stein, „der Text stammt von Paul Gerhardt, gesungen auf die Melodie des bekannten Weihnachtsliedes „Vom Himmel hoch, da komm ich her.“