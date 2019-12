Rat in Rommerskirchen : Umweltfreundliches Geschirr für Feste

Rommerskirchen Die Gemeinde Rommerskirchen will das Geschirr der Grillhütte in Nettesheim auch für weitere Veranstaltungen nutzen lassen. Damit soll Plastikmüll durch Einwegteller und -besteck vermieden werden.

Erste Maßnahmen zur Plastikvermeidung hat nun der Rat der Gemeinde Rommerskirchen auf den Weg gebracht: In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschäftigte er sich auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit Maßnahmen zur Vermeidung von Wegwerf-Plastikgeschirr. Bürgermeister Martin Mertens unterstützt das Ansinnen: „Das ist ein Thema, das von großer Tragweite ist. Die täglichen Nachrichten über die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll gehen uns alle an.“

In der Ratssitzung zeigte die Verwaltung beispielhaft umweltfreundliches Geschirr. „Es gibt mittlerweile ein breites Angebot“, so Pressesprecher Elmar Gasten. Im nächsten Jahr sollen die Maßnahmen getestet werden, um in der letzten Ratssitzung 2020 zu überprüfen, wie erfolgreich sie waren. Über das von den Grünen beantragte „Geschirrmobil“, das auch an Vereine und Bürger ausgeliehen werden soll, wird erst später entschieden.

Bereits in der vergangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hatte der Ausschuss auf Antrag der SPD- und der CDU-Fraktion einstimmig beschlossen, die Grillhütte in Nettesheim mit ausreichend Geschirr auszustatten. Das können dann die Nutzer für ihre Feiern verwenden. Die Kontrolle des Geschirrs soll über den Hausmeisterpool erfolgen.

Auf das gut besuchte Streetfood-Festival hatte sich Norbert Wrobel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, in seinem Antrag explizit bezogen: „Die Gastronomen haben sich ehrliche Mühe gegeben, die Gäste anspruchsvoll zu bewirten. Es ist ihnen auch gelungen. Aber da war ein großes Manko an der Veranstaltung: ein riesiger Berg Plastikmüll.“ In Zeiten der Diskussion um Plastikmüll und Mikroplastik sei so etwas „überhaupt nicht akzeptabel“, so der Grünen-Ratspolitiker. Als gutes Gegenbeispiel nannte Wrobel die Schlemmermeile in Langenfeld, wo ein Unternehmen beauftragt worden sei, Porzellangeschirr und Besteck, das gegen Pfand ausgegeben wurde, einzusammeln und zu reinigen: „Das wurde vom Publikum begrüßt und hat auch hervorragend funktioniert.“