Adventskalender im Rhein-Kreis Neuss : So werden essbare Adventskerzen gemacht

Neuss Die Adventszeit hat begonnen. Um die Vorfreude auf das Fest zu steigern, haben wir einen Adventskalender vorbereitet. Hinter den Türchen verbergen sich weihnachtliche Tipps.

Mal stellen wir Rezepte, Basteltipps oder Dekorationsideen vor, ein anderes Mal singen Chöre aus dem Rhein-Kreis Neuss ein weihnachtliches Ständchen. Passend zur Weihnachtszeit gibt es auch einige Gewinnspiele.

In unserem ersten Törchen zeigen wie euch, wie in wenigen Schritten eine Tischdekoration gemacht wird, die nicht nur schön aussieht, sondern auch gut schmeckt. Dafür einfach die Schritte in der Bildergalerie verfolgen.

Wer solche eine essbare Adventskerze nachgemacht hat, kann uns gerne ein Foto davon an aktion@ngz-online.de schicken oder uns auf unserem Instagram Account @ngzonline markieren.