CDU-Kreisparteitag am Samstag in Jüchen : CDU-Vize im Kreis: Geerlings soll auf Leyhausen folgen

CDU-Kreisparteitag am Samstag in Jüchen

Rhein-Kreis Jörg Geerlings (47) kehrt auf die Kommandobrücke der Parteiarbeit zurück. 13 Jahre war der promovierte Jurist Vorsitzender der Neusser CDU, ehe er sich vor 18 Monaten aus dem Amt zurückzog.

Wenn am Samstag die Kreis-CDU auf ihrem Parteitag in Jüchen (10 Uhr, Peter-Giesen-Halle) einen neuen Ersten Stellvertreter für ihren Parteichef, NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (50, Meerbusch), kürt, dann tritt der Neusser Geerlings an. Eine Neuwahl ist erforderlich, da sich die Neusserin Daniela Leyhausen (52) nach zehn Jahren als „Vize“ zurückzieht. Sie tue dies „völlig unbedrängt“, sagt die promovierte Rechtsanwältin einer Düsseldorfer Kanzlei, weil sie beruflich mehr und mehr gefordert sei. Neben dem Familienrecht wolle sie sich nun auch als Fachanwältin für Erbrecht weiter qualifizieren.