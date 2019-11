Wohnungseinbruch in Neuss : Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Einbrecher hebeln ein Fenster auf. (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Neuss Einbrecher haben am Donnerstag zwei Mal in Neuss zugeschlagen. Das teilt die Polizei mit. In der Innenstadt hebelten Unbekannte zwischen 6.30 und 16 Uhr die Eingangstür einer Obergeschosswohnung an der Michaelstraße auf.

Noch ist unklar, was gestohlen wurde. Das teilt die Polizei mit. Zwischen 19.20 und 21.40 Uhr brachen Täter an der Johanna-Etienne-Straße in Grimlinghausen ein. Sie gelangten durch die Terrassentür in das Mehrfamilienhaus.

(NGZ)