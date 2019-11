Gründerszene in Neuss : Mehr als 300 Besucher bei FuckUp-Night im Gare du Neuss

Neuss Die Veranstaltung im Gare du Neuss hat sich etabliert. Sie belebt die Gründerszene im Rhein-Kreis. Die Planungen für die vierte Auflage laufen bereits.

Hildegard Fuhrmann ist immer auf der Suche nach neuen Formaten, die die Startup-Szene in Neuss und Umgebung beleben. Die Gründungsberaterin beim Startercenter NRW im Rhein-Kreis Neuss hat daher auch die FuckUp-Night initiiert, die jetzt zum dritten Mal ins Gare du Neuss lockte und ein voller Erfolg war. Mehr als 300 Besucher kamen, um den Erlebnissen der drei Redner Uwe Rotermund, Elle Nerdinger und Taylan Dermirkol zu lauschen. Das Trio berichtete von einem persönlichen FuckUp – also einem Scheitern – und was sie daraus gelernt haben. Denn genau das macht Gründergeist ja auch aus: Mut haben, Dinge auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass sie schiefgehen. Und dann daraus gestärkt hervorgehen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. „Das Schlimme am Scheitern ist, wenn jemand nicht mehr aufsteht“, sagt Hildegard Fuhrmann. Die Praxisbeispiele machen Mut – und sie zeigen, dass ein „FuckUp“ auch der Start für etwas Neues sein kann.