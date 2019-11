Decken-Erneuerung in Neuss : In neun Schritten zu besseren Straßen

In neun Schritten zu besseren Straßen

Decken-Erneuerung in Neuss

An der Weberstraße wird der Fahrradweg erneuert. Foto: Stadt/Stadt Neuss

Neuss Im Bauausschuss wurden insgesamt neun Maßnahmen für das Deckenerneuerungsprogramm beschlossen. Ein Überblick.

Schlaglöcher und weitere Unebenheiten im Asphalt sind für Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht nur nervig, sondern oft auch gefährlich. Diesbezüglich gibt es jetzt gute Neuigkeiten aus dem Rathaus. Am Donnerstagabend gaben die Mitglieder des Bauausschusses grünes Licht für das neun Maßnahmen umfassende Deckenerneuerungsprogramm 2020.

An der Obererft Der mehr als 25 Jahre alte Belag wird zwischen Schillerstraße und Herderstraße erneuert. Nicht nur Risse und offene Fugen sind zu beobachten, sondern auch Frosthebungen, Tragfähigkeitsrisse und Kantenabbrüche.

Bahnhofstraße An der Hauptverkehrsstraße strapazieren Schlaglöcher, Unebenheiten und altersbedingter Verschleiß die Nerven. Das soll sich im Bereich zwischen Maximilianstraße und Kreitzer Straße im Jahr 2020 ändern.

Bonner Straße Diese Nachricht dürfte vor allem Radler in Neuss freuen: Der Radweg an der Bonner Straße (stadtauswärts, vom Werresweg bis zum Ortsausgang) wird erneuert. Unter anderem erhöhen dort Längs- und Querunebenheiten die Sturzgefahr. Die SPD hatte ursprünglich vor, einen Antrag in den Bauausschuss einzubringen. Dieser sah die Erneuerung des kombinierten Rad- und Fußweges ab Bushaltestelle Werresweg Richtung Bushaltestelle Volmerswerther Straße vor. Diese Maßnahme war allerdings von der Stadt unter dem Punkt „Bonner Straße“ bereits berücksichtigt worden. Der Antrag wurde zurückgezogen.