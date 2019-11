Davin Herbüggen in Neuss : DSDS-Sieger unterstützt Vorleseaktion bei Knuffmann

Davin Herbüggen in Neuss

Neuss Das Möbelhaus Knuffmann bietet zum verkaufsoffenen Sonntag, 1. Dezember, in Neuss eine große Vorleseaktion für Kinder im Kindergartenalter an.

Organisiert wird die Veranstaltung in Kooperation mit dem Verein „Vorne – Vorlesen in Neuss“. Mit dabei sind einige prominente Paten, die das Projekt unterstützen und Lesungen im Möbelhaus am Theodor-Heuss-Platz 15 anbieten. Den Auftakt macht um 12.30 Uhr Davin Herbrüggen.