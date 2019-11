Helfer im Hintergrund : Die Notfallseelsorge im Rhein-Kreis Neuss feiert Geburtstag

Neuss Die ökumenische Notfallseelsorge wird 20 Jahre alt und feiert das am Freitag, 8. November, mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Quirin (Beginn: 18 Uhr) und anschließendem Empfang im Kardinal-Frings-Haus.

Wer von Notfallseelsorge hört, denkt oft zunächst an die großen Katastrophen. Die gab es auch in der Geschichte der Notfallseelsorge Neuss, die etwa beim Kraftwerk-Unglück in Neurath (2007) oder bei der tödlichen Messerattacke auf eine Mitarbeiterin des Jobcenters Neuss im Jahr 2012 eingebunden war. Doch viel häufiger stellen sich die Seelsorger nach vergleichsweise kleinen Katastrophen an die Seite der Betroffenen und Hinterbliebenen. Nach einem Suizid oder tödlichem Unfall im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz zum Beispiel.