Kinderbetreuung : Kibiz-Reform kostet Neuss viel Geld

Neuss Die Mehrausgaben werden im Rathaus auf mindestens vier Millionen Euro beziffert.

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz), die am Freitag mit den Stimmen von CDU und FDP im NRW-Landtag beschlossen wurde, stellt die Stadt Neuss vor finanzielle Herausforderungen. Denn so sehr der Ansatz des neuen Kibiz, das zum 1. August 2020 in Kraft treten und die Qualität der Kinderbetreuung verbessern soll, im Rathaus grundsätzlich begrüßt wird, müssen auch die Kosten gedeckt werden. „Fakt ist, dass uns das neue Kinderbildungsgesetz in Neuss zusätzlich mindestens vier Millionen Euro pro Jahr kosten wird und diese Summe bisher nicht im Haushaltsentwurf dargestellt werden konnte“, erklärt Bürgermeister Reiner Breuer.