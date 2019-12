Ortsteilgespräch Nettesheim/Butzheim : Neue Kita am Veilchenweg gut nachgefragt

Die Kita „Kleine Weltentdecker“ am Veilchenweg soll im Frühsommer 2020 fertig werden. Foto: Berger Architekten

Nettesheim/Butzheim Beim Ortsteilgespräch für Nettesheim/Butzheim war die neue Kindertagesstätte Thema. Sie soll zum 1. August 2020 den Betrieb aufnehmen. Zudem ging es um neuen Wohnraum, Verkehr und Friedhofspflege.

Kurz nach der Feier des Richtfestes der Kita „Kleine Weltentdecker“ am Veilchenweg in Butzheim wurde die neue Einrichtung der Gemeinde Rommerskirchen beim Ortsteilgespräch der Verwaltung für Nettesheim und Butzheim erneut vorgestellt. Bürgermeister Martin Mertens konnte den zahlreichen Besuchern versichern, dass die rund 2,7 Millionen Euro teuren Bauarbeiten im Zeitplan liegen: „Sie sollen im Frühsommer abgeschlossen werden, so dass wir dann bereits ein Fest zum Kennenlernen der neuen Kita feiern können, bevor sie pünktlich zum nächsten Kindergartenjahr Anfang August 2020 in Betrieb gehen soll.“ Auch beim Ortsteilgespräch nahmen einige Eltern die Gelegenheit wahr, die Verwaltung nach der neuen Kita zu befragen „Die Nachfrage ist schon hoch“, sagte Mertens, der auf den Kita-Navigator der Gemeinde Rommerskirchen verweist, in den Eltern den gewünschten Kita-Platz für ihr Kind eintragen können.

Drei Gruppen sollen im nächsten Sommer in die 800 Quadratmeter große Einrichtung „Kleine Weltentdecker“ einziehen, wobei 690 Quadratmeter Nutzfläche sind. Das Außengelände umfasst 1200 Quadratmeter. Der Rohbau ist fast fertig, die Deckenplatte aus Beton ist bereits gegossen. Die Beheizung erfolgt über Erdwärme in Kombination mit Photovoltaik.

Info Vor vier Jahren startete die Dialog-Reihe Start Zum ersten Ortsteilgespräch hatte Bürgermeister Martin Mertens Anfang Dezember 2015 in Vanikum eingeladen. Orte In Orten wie Oekoven, Frixheim, Evinghoven, Widdeshoven, Sinsteden, Eckum und Butzheim wurde der offene Dialog zwischen den Bürgern und dem Bürgermeister fortgesetzt.

Mit dem Verlauf des Ortsteilgespräch in der Begegnungsstätte Butzheim ist Bürgermeister Mertens sehr zufrieden: „Es ist immer eine gute Gelegenheit, Anregungen und Hinweise der Bürger zu erhalten. Und sie können ihre Sorgen oder Wünsche äußern.“ Das Ziel von Mertens ist es, einmal im Jahr in jedem Ortsteil zu sein, die nächste Runde soll im Herbst 2020 wieder in Vanikum beginnen. „Dann geht es natürlich auch darum, was die Verwaltung seit dem vorigen Ortsteilgespräch geschafft hat, wir versuchen, alle Punkte nach und nach abzuarbeiten und zu klären“, so Mertens. Im direkten Kontakt lassen sich auch Lösungen vorantreiben und Missverständnisse ausräumen. „Erfreulicherweise nutzen viele Rommerskirchener diese Termine.“