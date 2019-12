Ehrenamt in Rommerskirchen : Gemeinde unterstützt elf Senioren-Cafés finanziell

Rommerskirchen Die zur Verfügung stehenden 4000 Euro wurden komplett abgerufen. Für 2020 können sich die Helfer wieder bewerben.

In der Gemeinde haben sich in den vergangenen Jahren viele Senioren-Cafés in den einzelnen Ortschaften gegründet. Einmal im Monat sind alle Seniorinnen und Senioren herzlich eingeladen, an den Cafés teilzunehmen und einen fröhlichen Nachmittag zu erleben. „Somit leisten die ehrenamtlich organisierten Senioren-Cafés einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben in unseren Ortsteilen“, fasst Bürgermeister Martin Mertens zusammen.