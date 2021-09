Bundestagswahl 2021 in Rommerskirchen : Mehr als 120 Bürger helfen am Wahltag mit

Mehr als 120 Bürger helfen am Wahltag mit

Bundestagswahl 2021 in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Gemeinde Rommerskirchen steuert auf einen Briefwahlrekord hin. Das Wahlamt ist am Samstag noch für Fragen erreichbar.

In Rommerskirchen wird der bisherige Rekord bei der Zahl der Briefwähler übertroffen. Bis Donnerstagabend hatten nach Auskunft von Gemeindesprecherin Gianna Voißel 4683 Wahlberechtigte aus der Gemeinde einen Wahlschein beantragt.

Briefwahlunterlagen können am Sonntag bis 18 Uhr am Rathaus eingeworfen werden. 126 Helfer sollen für einen reibungslosen Ablauf am Wahlsonntag sorgen, mit „Reserve“ sind es sogar rund 150 Helfer.