Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 996 Corona-Infektionen sind aktuell im Kreis nachgewiesen

Rhein-Kreis Unter den im Kreis aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist bei 316 Fällen (Vortag: 326) die Delta-Variante nachgewiesen. Von den aktuell insgesamt 996 Infizierten gehören 374 (372) der Gruppe der unter 20-Jährigen an.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 486 (Vortag: 484) in Neuss, 132 (132) in Dormagen, 131 (126) in Grevenbroich, 90 (84) in Meerbusch, 88 (84) in Kaarst, 36 (33) in Jüchen, 24 (27) in Korschenbroich und 9 (8) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis bei 58,2 (63,3).