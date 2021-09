Bundestagswahl in Dormagen : Fast 40 Prozent haben Briefwahl beantragt

Der Anteil der Briefwähler ist stark gestiegen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Dormagen Am Sonntag werden deutlich weniger Dormagener in die Wahllokale gehen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Zahl derer, die ihre Stimme per Brief abgeben, ist gegenüber der letzten Bundestagswahl 2017 deutlich gestiegen.

Am Sonntag werden deutlich weniger Dormagener in die Wahllokale gehen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Zahl derer, die ihre Stimme per Brief abgeben, ist gegenüber der letzten Bundestagswahl 2017 deutlich gestiegen. Das steht schon jetzt fest. Lag der Anteil der Briefwähler vor vier Jahren bei 25,2 Prozent, so sind jetzt schon 16.555 Stimmabgaben im Wahlamt des Rathauses eingetroffen - das macht einen Anteil von 35,4 Prozent der Wahlberechtigten aus. Und die Zahl dürfte noch steigen, denn 18.349 Dormagener haben die Briefwahlunterlagen angefordert - ein Anteil von 39,2 Prozent. Insgesamt sind 46.790 Dormagener und Dormagenerinnen wahlberechtigt. Davon sind 2157 Erstwähler.

Wahlvorstände könnten in den Wahllokalen am Sonntag mit Maskenverweigerern konfrontiert werden, die wählen wollen. Stadtsprecher Nils Heinichen verweist auf die Handreichung des Bundeswahlleiters, wonach Maskenverweigerer regelmäßig durch den Wahlvorstand des Wahlraumes zu verweisen sind, da sie die Ruhe und Ordnung mit ihrem Verstoß gegen die Maskenpflicht stören. „Nur wenn eine erhöhte Infektionsgefahr für Dritte ausgeschlossen werden kann, können die Maskenverweigerer trotzdem zur - zügigen - Stimmabgabe zugelassen werden.“ Dies werde jedoch nur sehr selten der Fall sein, beispielsweise wenn sich kein anderer Wähler oderk eine andere Person im Wahlraum oder auf den Zuwegen befindet. Heinichen: „Im Grundsatz wird das Ermessen des Wahlvorstandes nur dahingehend ausgeübt werden können, dass Maskenverweigerer des Wahlraumes verwiesen werden.“