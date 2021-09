Bundestagswahl 2021 : Schon 9100 Briefwähler in Leichlingen

Leichlingen Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 24. September, 18 Uhr beantragt werden, teilt die Stadt mit und vermeldet bereits jetzt einen absoluten Rekord an Briefwählern.

Briefwahl Das Wahlamt weist darauf hin, dass Briefwahlunterlagen von Wahlberechtigten noch bis Freitag, 24. September, 18 Uhr beantragt werden können. Das Wahlamt im Rathausfoyer öffne aus diesem Grund zum letzten Mal am Freitag, 24. September, zusätzlich von 14 Uhr bis 18 Uhr. Die fertigen Wahlbriefe müssen beim Wahlamt am Wahltag bis spätestens 18 Uhr eingegangen sein, andernfalls werden sie nicht mehr berücksichtigt.

Kein Wahlschein „Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können noch bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, neue Wahlscheine beantragen“, so die Stadt. Hierfür ist das Wahlamt am Samstag, 25. September, von 9 Uhr bis 15 Uhr und am Wahltag selbst ab 8 Uhr telefonisch unter 02175 992-114, -110 zu erreichen.

Wahllokale Am Wahltag stehen die üblichen Wahllokale zur Verfügung. Lediglich im Bezirk 3 Am Heidchen hat sich eine Änderung ergeben: Dort ist das Wahllokal nicht mehr in der ehemaligen Gaststätte (jetzt Blumengeschäft), sondern in einer Sporthalle in städtischer Nutzung im Toscana-Sportpark an der Opladener Straße.