Umweltausschuss Rommerskirchen beschließt : Bäume am Hoeninger Sportplatz werden gefällt

Die Rußrindenkrankheit ist eine Pilzinfektion, die Ahorne befällt. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Hoeningen Mindestens 20 Bergahorne in dem kleinen sogenannten „Wäldchen“ am Hoeninger Sportplatz sind von der Rußrindenkrankheit befallen. In den nächsten Jahren muss mit dem Absterben weiterer Bäume gerechnet werden.