Grabstätten in Rommerskirchen : Verbesserungsbedarf auf den Rommerskirchener Friedhöfen

Der Zustand des Sternenkinderfeldes auf dem Friedhof Am Teebaum war Thema im Bauausschuss. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Kritik der Friedhofskommission gibt es unter anderem am aktuellen Zustand des Grabfeldes für totgeborene Kinder Am Teebaum. Auch an der Kirchstraße gibt es Anlass zur Unzufriedenheit.