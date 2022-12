Kunst in Rommerskirchen Winterausstellung zeigt Werke von 13 Künstlern

Die Künstlerinnen und Annu Koistinen und Martha Reiter sind feste Größen in Rommerskirchens Kulturszene von Beginn an mit dabei und stellen auch in diesem Jahr wieder Werke aus. Außerdem präsentieren Sabine Böttcher, Alexis Chopin, Hanni Destabele-Hennesen, Jürgen Engels, Charlotte Horn, Stephanie Klask, Christa Mühlens-Seidl, Monika Schmidt, Ulrike Sprenger, Viola von Hoesslin und Stefan Zmuda ihre Exponate in der Ausstellung. So unterschiedlich wie die Werke selbst sind auch die Materialien und Techniken, mit denen sie hergestellt wurden. Ob Acrylmalerei oder recyceltes Verpackungsmaterial – ein breites Feld zeigt sich den Besuchern der Ausstellung.