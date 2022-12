Rommerskirchen stimmt sich aufs Fest ein Erster Weihnachtsmarkt auf dem neuen Dorf- und Kirmesplatz

Rommerskirchen · Festliche Stimmung verbreitete der Weihnachtsmarkt in Rommerskirchen. Viele Akteure hatten für ein vielfältiges Angebot gesorgt. So kam der Markt bei den Besuchern an.

11.12.2022, 17:24 Uhr

Auf dem mit Tannenbäumen und Lichtern geschmückten Dorf- und Kirmesplatz gab es am Wochenende ein vielfältiges Angebot. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Rudolf Barnholt