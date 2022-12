Völkerverständigung Antrittsbesuch der Bürgermeisterin von Dinslaken in Arad

Mit Ben-Hamo tauschte sich Bürgermeisterin Eislöffel über die Zukunft der wichtigen Städtepartnerschaft zwischen Dinslaken und Arad aus. „Die letzte Begegnung zwischen Dinslaken und Arad ist wegen Corona drei Jahre her. Umso wichtiger war nun dieser Besuch in Arad. Begegnungen mit anderen Ländern und Kulturen tragen zu einem gegenseitigen Verständnis bei und sichern das friedvolle Miteinander. Vor diesem Hintergrund ist dieser Besuch von besonderer Bedeutung, um dieses Miteinander künftig auf unterschiedlichen Ebenen zu vertiefen. Es wäre mir eine große Ehre, wenn wir dann im kommenden Jahr zu unserem 750-jährigen Stadtjubiläum Nisan Ben-Hamo und Jean Dionis du Séjour, Bürgermeister unserer französischen Partnerstadt Agen, in Dinslaken begrüßen dürften“, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.