Nachhaltigkeit in Rommerskirchen Gemeinde schließt sich den Agenda-2030-Kommunen an

Einstimmig hat sich der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres am Donnerstagabend dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde Rommerskirchen sich der „UN-Agenda 2030 – Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ anschließt. Diese Agenda umfasst einen Zeitraum von 15 Jahren ab jetzt bis 2030. In ihr sind die Armutsbekämpfung und das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung als die beiden „größten Herausforderungen für eine gerechte Welt“ eng miteinander verknüpft. Neu an der Agenda ist die exponierte Stellung, die beim Erreichen dieser Ziele den Kommunen beigemessen wird. „In aller Welt stehen Kommunen beim Kampf gegen die Armut sowie bei globalen Umweltherausforderungen an vorderster Front“, heißt es hierzu wörtlich im Agenda -Text.