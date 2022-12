Kunst für Kenia Lintorfer Künstler Michael Große spendet für Kenia-Hilfe

Es blieb aber nicht bei einer bloßen Ausstellung. Am 12. November erfreuten sich die zahlreichen Besucher an den „Wortmalereien“ mit feinfühligen Texten von Isabelle Großer zu den Bildern ihres Vaters. Als Schlusspunkt zu den Sonderveranstaltungen wurden am 3. Dezember in der Ausstellung „FarbRausch“ Foto- und Videoinstallationen zu den Bildern von Michael Großer gezeigt, die der Fotograf Thomas Quack an ungewöhnlichen Orten in ein völlig neues Licht gerückt hat. Die Zuschauer waren beeindruckt von der Verschmelzung beider Kunstformen, durch die völlig neue Kunstwerke entstanden.