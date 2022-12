Kalendere von artconnection Zwölf Kunstblätter für 2023

Der Künstler, der vor allem mit seiner Auseinandersetzung rund um das Kriegerdenkmal in Kalkar für Aufsehen sorgte, gehört schon seit Jahren zum Künstlerteam rund um den Gocher Drucker Konrad Stüven, das Jahr für Jahr die Schnitte zu den Originalgrafiken macht, die Stüven zu einem Kunstkalender fügt: Zwölf Blätter von zwölf Künstlern sind es auch 2023 wieder. Die Künstler haben ihre Themen gegenständlich oder abstrakt ins Linoleum oder ins Holz geschnitten, die Stüven dann in seiner Druckwerkstatt in den Arbeitsschuppen neben der Gocher Villa an der Weezer Straße druckt und sortiert und klebt und hinter einem Passepartout verwahrt, das oben das Bild rahmt und unten den Blick auf die fein gesetzten Kalendarien, dieses Jahr in durchscheinendem Grau, lässt.