L375 von Rommerskirchen nach Neurath Radweg soll früher saniert werden

Schon lange fordern Bürgerinnen und Bürger die Sanierung des Radwegs an der L375 zwischen Oekoven und Neurath. Vor zwei Jahren hatte der für die Straße zuständige Landesbetrieb „Straßen NRW“ auf Drängen der Gemeinde Rommerskirchen hin den Weg auf seine Sanierungsliste aufgenommen. Doch eine Umsetzung war damals lediglich „mittelfristig“ geplant, könne also etliche Jahre dauern, hieß es. Doch nun ist neue Bewegung in das Thema gekommen. Straßen NRW teilte der Verwaltung jetzt auf Anfrage mit, dass die Erneuerung des Radweges eine höhere Priorisierung im Erhaltungsprogramm bekommen habe.