Weihnachten in Rommerskirchen Allein an Heiligabend muss nicht sein

Heiligabend mit der Familie verbringen, gemütlich um einen Tisch sitzen, die Gemeinschaft erleben. So stellen sich die meisten ein schönes Weihnachtsfest vor, doch nicht alle Menschen haben Familie oder Freunde um sich. Damit trotzdem niemand in Rommerskirchen alleine sein muss, haben Heike Hendrich und die anderen Ehrenamtler der Rommerskirchener Tafel sich ein besonderes Projekt ausgedacht. Am 24. Dezember lädt die Tafel Menschen, die den Tag alleine zu Hause verbringen würden, zu einer Feier ein. Stattfinden wird sie von 10 bis 13 Uhr in der Kindertagesstätte Sonnenhaus an der Giller Straße 2 in Rommerskirchen.