Ein Monument der Ortsgeschichte : Bauzaun um das Bodendenkmal Motte in Alpen kann bald weg

Bauzaun um das Bodendenkmal Motte in Alpen kann bald weg

Noch ist die Motte in Alpen von einem Zaun umgeben. Der könnte aber bald verschwinden, heißt es aus dem Rathaus. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Der Hügel am Ortsausgang ist 2017 wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Inzwischen ist er weitgehend gesichert. Die ehrgeizigen Museumspläne aber sind bis auf weiteres geplatzt.

Der Bauzaun um das einsturzgefährdete Bodendenkmal Motte am Osttor des Ortes Alpen soll in Kürze verschwinden. Das wird vor allem die freuen, die sich schon lange über die wenig einladende Visitenkarte am Ortseingang ärgern. Der Hügel, auf dem einst die Burg der Herren von Alpen gestanden hat, ehe sie bei einem Erdbeben einstürzte und Napoleon mit dessen Trümmern die Chaussee nach Büderich pflastern ließ, war vor knapp fünf Jahren gesperrt worden. Hohlräume im Innern machten das Betreten des Hügels höchst gefährlich.