Wegen Bauarbeiten am Alten Rathaus in Rheinberg : Wasserfontänen auf dem Markt sprudeln vorerst nicht

Wegen Bauarbeiten am Alten Rathaus in Rheinberg

Rheinberg Das Fontänenfeld auf dem Großen Markt in der Rheinberger Innenstadt liegt trocken. Eine Vorsichtsmaßnahme, sagt Bürgermeister Dietmar Heyde.

Rheinberger können gemein und sarkastisch sein. „Mit Wasser hat es die Stadt nicht so“, sagt einer und grinst. „Erst die Sache mit dem Underberg-Freibad und jetzt auch noch die Wasserschäden in der neuen Dreifach-Turnhalle an der Xantener Straße und im Stadthaus. Was ist da los?“ Ihn interessiere, was mit dem Wasserfontänenfeld auf dem Großen Markt passiert sei, da sprudele nämlich schon seit Längerem kein Wasser mehr. „Jetzt ist doch die Zeit, wo die Kinder da schön spielen können, wenn die Eltern nebenan einen Kaffee trinken“, meinte der Mann.