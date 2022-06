Prototyp an Rheinberger Jugendzentrum übergeben : Pumptrack-Racer fahren jetzt auf Zeit

Info

Meisterschaftsserie Der Verein Street Grown veranstaltet in diesem Jahr den ersten „Offenen NRW Pumptrack Cup“. Diese Meisterschaftsserie ist offen für alle Hobby-Racer und Lizenz-Fahrer aus Deutschland und dem Ausland. Gestartet wird in verschiedenen Altersklassen, zugelassen sind BMX- und Mountainbikes. Die Rennen werden am Samstag, 13. August, in Rheinberg ausgetragen, am Samstag, 27. August, in Wuppertal und am Samstag, 10. September, in Essen. Bei den Rennen in Rheinberg und Wuppertal wird es zusätzlich einige Stuntscooter-Klassen geben. „Wir lassen keinen Sportler außen vor. Denn Pumptrack-Racing kennt keine Altersgrenzen“, schreiben die Veranstalter. Zum Finale in Essen sind keine Stuntscooter zugelassen. Da es sich um eine „Offene Meisterschaft“ handelt, darf jeder starten, egal aus welchem Bundesland. Eine Lizenz zur Teilnahme ist nicht erforderlich. Solche Events seien nur möglich, wenn sich Leute ehrenamtlich und mit viel Herzblut darum kümmerten, sagen die Organisatoren vom gemeinnützigen Verein Street Grown mit Sitz in Moers. Und da solche Events viel Geld kosten, gilt ein ganz besonderer Dank den Sponsoren. Das Rennen in Rheinberg wird gefördert durch die Kulturstiftung der Sparkasse in Rheinberg.

www.pumptrack-racing.de