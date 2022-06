Geschichte in Neuss : Die übersehene Helpensteiner Motte

Neuss Am strategischen Bahndamm schlummert ein Stück unbemerkte Geschichte. Das soll stärker betont werden. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon jetzt.

(ubg) Wer als Außenstehender über den strategischen Bahndamm in Helpenstein spazieren geht, kann sie leicht übersehen: die Burgruine, die dort auf Höhe des Dorfes Helpenstein liegt. Von einem bedeutenden Bodendenkmal, das für Ortsunkundige nicht als solches zu erkennen ist, sprach auch die CDU-Fraktion in einem Antrag an den Kulturausschuss. Anfang des Jahres forderte die Fraktion darin, die sogenannte Helpensteiner Motte besser zu präsentieren – beispielsweise mit Hilfe einer Infotafel. Doch ein solches Hinweisschild war zu jenem Zeitpunkt längst geplant: In einem interkommunalen Projekt, die Federführung liegt in der Gemeinde Rommerskirchen, soll nämlich der komplette Bahndamm beschildert werden. Einen kleinen Vorgeschmack, was Passanten bald über die kaum sichtbare Helpensteiner Motte erfahren werden, gibt es schon jetzt.