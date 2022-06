Theater, Musik und Kabarett in der Stadthalle : Rheinbergs Kulturbeutel ist gepackt

The Original USA Gospel Singers & Band kann man am 24. Januar erleben. Foto: Veranstalter Foto: Veranstalter

Rheinberg Die Stadt hat das Programm für die Spielzeit 2022/23 vorgestellt. Neben Theater, Kabarett und Kindervorstellungen gibt es auch eine Steptanz-Show und ein Gospel-Konzert. 258 verkaufte Abonnements sorgen für eine Grundauslastung.

Vor 40 Jahren ging die erste kulturelle Spielzeit in der nagelneuen Stadthalle an den Start. Und schon damals war Dorothee Brunner mit von der Partie. „Da hatte ich gerade meine Ausbildung bei der Stadt begonnen“, erinnert sich die Rheinbergerin. Später wechselte sie die Abteilungen, setzte wegen der Geburt ihrer Kinder zwischenzeitlich ein paar Jahre aus. Aber die meiste Zeit hat sie sich um die Kulturarbeit gekümmert und das immer mit viel Leidenschaft und Herzblut.

Dorothee Brunner hat im Laufe der Jahrzehnte viele Schauspieler, Kabarettisten und Agenturen kennengelernt. Sie kennt die Tricks und Kniffe der Branche. Die Tücken der Corona-Krise brachten aber auch sie manchmal an den Rand der Verzweiflung. Und auch wenn die Stadthalle in der neuen Spielzeit 2022/23 hoffentlich wieder mit 580 Sitzplätzen voll genutzt werden kann, so wirkt die Pandemie doch nach, weil Veranstaltungen abgesagt oder verschoben wurden und neue Termine gefunden werden müssen. „Bei der Organisation der Veranstaltungen bin ich noch von der alten Schule“, sagt Dorothee Brunner. „Ich packe alles in Ordner und habe jede Menge Spickzettel darin, damit ich nicht den Überblick verliere.“ Denn diesmal stehen Veranstaltungen im Programmheft, die teilweise schon zwei Mal verschoben werden mussten.

„Der Zauberer von Oz“ soll Kinder am 1. März begeistern. Foto: Volker Beushausen

Info Im August wird über den Kultursommer geredet Abos Die Stadt bietet die Abonnements A (sechs Mal Theater) und B (sechs Mal Theater plus Steptanz-Show und Gospel), außerdem gibt es ein Abo für alle sieben Kabarett-Abende und die Variante „Sechs aus Sieben“. Auch die fünf Kinderveranstaltungen kann man im Abo buchen. Kontakt Das Kulturbüro erreicht man unter Telefon 02843 171-270 oder 171-271. Kultursommer Bürgermeister Dietmar Heyde hofft, dass es auch 2023 wieder einen Kultursommer geben wird. „Die Premiere war klasse. Ich würde mich über eine Fortsetzung im nächsten Jahr freuen und würde den Kultursommer gerne etablieren. Am 9. August setzen wir uns mit dem Organisationsteam zusammen und überlegen, wie es weitergeht.“

Zum Glück hat Rheinberg ein treues Publikum. In der vergangenen Spielzeit verkaufte das Team des Kulturbüros 266 Abonnements und sicherte den Veranstaltungen so bereits eine gute Grundauslastung. „Für die neue Spielzeit sind schon wieder 258 Abos verkauft. Viele nehmen sie blind, ohne zu wissen, was kommt“, so Brunner. Der freie Kartenverkauf kommt noch hinzu. Die Tickets werden allerdings erst vier Wochen vor dem jeweiligen Termin freigeschaltet – für den Fall, dass Corona doch noch mal zuschlagen sollte.

Kabarettistin Andrea Volk lädt ins „Büro für Bekloppte“. Foto: Stefan Mager

Das Programm bietet die bewährte Aufteilung. Acht Mal Abendtheater, sieben Mal Kabarett, fünf Mal Kindertheater, zudem Sonderveranstaltungen wie die Tanzwerkschau der Dom-Musikschule Xanten unter der Leitung von Annette Piscantor am Freitag, 23. September, 18.30 Uhr.

Martin Sierp gastiert zum ersten Mal in Rheinberg. Foto: Veranstalter

Das Publikum wird einige bekannte Gesichter wiederentdecken. Bei den Kabarettisten etwa die so charmant sächselnde Simone Solga mit ihrem Programm „Ihr mich auch“ (Freitag, 3. März, 20 Uhr) oder die in Köln lebende, aber aus Homberg-Hochheide stammende Andrea Volk, die beherzt „Mahlzeit!“ ruft, bevor sie ihr „Büro für Bekloppte“ öffnet (Freitag, 27. Januar, 20 Uhr). Erstmals dabei ist Martin Sierp, der „Mein bestes Stück“ zeigt (Donnerstag, 20. April, 20 Uhr). Neben Christoph Sieber (Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr) ist auch das „Kom(m)ödchen“ wieder dabei (Samstag, 13. Mai, 20 Uhr).

Martin Semmelrogge spielt im Oktober in Rheinberg. Foto: Florian Ostermann

Auf „The Original USA Gospel Singers & Band“ am Dienstag, 24. Januar, 20 Uhr, darf man sich ebenso freuen wie auf die australische Tanzshow „The Tap Pack“ am Mittwoch, 16. November, 20 Uhr. Mit Martin Semmelrogge steht am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, ein bekannter deutscher Schauspieler bereits zum dritten Mal nach 2012 und 2016 auf der Stadthallen-Bühne: Mit seiner Tochter Joanna ist er im Stück „Kauz und Chaotin“ zu erleben. Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel zeigt am Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr, „Das Pubertier“ nach dem Roman von Jan Weiler.

Für Kinder ab vier Jahren eignen sich die Theaterstücke für die jüngsten Zuschauer: „Pinocchio“ am Donnerstag, 29. September, 16 Uhr, „Der kleine Weihnachtsgeist“ am Freitag, 25. November, 16 Uhr, „Der Zauberer von Oz“ am Mittwoch, 1. März, 16 Uhr, „Der kleine Drache Kokosnuss“ am Donnerstag, 27. April, 16 Uhr, und „Ein Mops will tanzen“ am Mittwoch, 24. Mai, 16 Uhr. Die Programmhefte liegen jetzt aus.

(up)