Rheinberger Punkrockband : Betontod spendet für die Tafel

Rheinberg Beim Ruhrpott-Rodeo-Festival, das am Wochenende Tausende Fans nach Hünxe lockt, spielen auch Betontod aus Rheinberg. Die bekannte Band spendet den Reinerlös ihrer Gage an die Tafel.

Am Samstag, 2. Juli, spielt die Rheinberger Punkrock-Band Betontod beim „Ruhrpott Rodeo“ in Hünxe. Das Festival findet vom 1. bis zum 3. Juli auf dem Gelände des Flugplatzes Schwarze Heide statt. Dabei treten auch die Erfolgsband Broilers auf. Es werden rund 8000 Fans erwartet. Betontod haben sich entschieden, mit ihrer Gage etwas Gutes zu tun. „Wir werden den Reinerlös dessen, was wir für unseren Auftritt bekommen, an die Rheinberger Tafel spenden“, sagt Frank Vohwinkel, Gitarrist von Betontod. „Das dürften so um die 5000 Euro sein.“