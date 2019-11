Tödlicher Unfall : Unfallfahrerin aus Alpen liegt noch im Krankenhaus

Alpen Die 78-jährige Alpenerin konnte noch nicht vernommen werden. Sie und das 68-jährige Opfer lebten nur wenige Häuser voneinander entfernt.

Der tödliche Unfall in Alpen beschäftigt die Menschen. Viele reagierten fassungslos auf das Unglück. Die Polizei kann noch nicht mit Bestimmtheit sagen, was die genaue Ursache für den Unfall war, der sich am frühen Dienstagabend an der Rheinberger Straße ereignet hat .

Dort hatte eine 78-jährige Alpenerin um kurz nach 17 Uhr am Steuer ihres VW Golf den Zaun eines Grundstücks durchbrochen und überfuhr einen 68-jähigen Mann. Der Alpener war laut Zeugenaussagen gerade im Begriff, eine Mülltonne an die Straße zu stellen. Er wurde von dem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle – unmittelbar vor seinem Haus, in dem sich seine Ehefrau befand. Besonders tragisch: Unfallopfer und -verursacherin lebten beide an der Rheinberger Straße nur wenige Häuser voneinander entfernt. Die Alpenerin befinde sich nach wie vor im Krankenhaus und habe bisher noch nicht vernommen werden können, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren hat – darüber kann bisher nur spekuliert werden.