Verkehrsunfall in Dinslaken Unfall-Fahrt endet an einem Weidezaun

Doch die zuerst eintreffenden Einheiten konnten schnell Entwarnung geben. Der Fahrer des Pkw war „aufgrund einer inneren Erkrankung“, wie es in der Mitteilung heißt, von der Fahrbahn abgekommen, in ein Gehölz gerollt und schließlich an einem Weidezaun zum Stehen gekommen. Jedoch wurde er nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt.