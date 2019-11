Deichverband Duisburg-Xanten : Dem Hochwasserschutz drohen Kürzungen

Rheinberg/Xanten Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider teilt mit, dass er gegen die Pläne der Landesregierung ist.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag spricht sich offenbar gegen eine Kürzung von Landesmitteln für den Hochwasserschutz aus. Darauf weist der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider hin. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses habe er gegen eine Kürzung um zehn Millionen Euro gestimmt, sagte der auch für Rheinberg zuständige Abgeordnete. „Von der Landesregierung wird so getan, als ob das Geld derzeit nicht gebraucht wird. Dabei hat allein der Deichverband Duisburg-Xanten bis 2025 zig Baumaßnahmen vor der Brust. Mit zehn Millionen Euro könnte man da einiges bewirken“, meint Schneider.

Das Geld könne man zum Beispiel zurücklegen für kommende Jahre, in denen Deiche zurückverlegt werden und an vielen Stellen noch höher gebaut werden müssen. Das belaste die Deichverbände und ihre Mitglieder finanziell aufs Ärgste. Mit zehn Millionen Euro könne man ebenso die Anwohner bei der Deichgebühr entlasten. So oder so verbiete es sich schon rein symbolisch, beim Hochwasserschutz zu sparen, meint der SPD-Landtagsabgeordnete.