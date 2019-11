Pumpennachbarschaft in Rheinberg : „Berliner“ halten seit 30 Jahren zusammen

Die Nachbarn der Berliner Straße stehen in Freud und Leid zusammen, wie es in vielen Rheinberger Nachbarschaften üblich ist. Foto: Nachbarschaft

Rheinberg Die Pumpennachbarschaft der Berliner Straße hat zum runden Geburtstag eine Reihe von Veranstaltungen organisiert. Vor dem ersten Advent werden gemeinsam Plätzchen gebacken. Vom Meister über alle Meister gab’s eine Urkunde.

Die Rheinberger Pumpengemeinschaft Berliner Straße feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. 1989 wurde sie gegründet. Seit nunmehr 30 Jahren pflegen die Mitglieder ein aktives Nachbarschaftsleben. In dieser Zeit sind einige Nachbarn umgezogen, andere und neue Familien sind dazugekommen. In den vergangenen Jahren sind die neu zugezogenen Familien wie auch die Anwohner der ersten Stunden gut zusammengewachsen. Die Devise: Man feiert gerne zusammen, unterstützt sich aber auch gegenseitig und nimmt Anteil an freudigen wie traurigen Ereignissen.