Verkehrsunfall in Alpen : Alpener (68) wird vor seinem Haus überrollt und stirbt

Die Alpenerin (78) durchbrach den Zaun mit ihrem Golf und überfuhr den Mann. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Alpen Bei einem Verkehrsunfall an der Rheinberger Straße in Alpen ist ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Am Dienstag um kurz nach 17 Uhr hielt sich das spätere Unfallopfer auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses auf, als der Mann plötzlich von einem VW Golf überfahren wurde.