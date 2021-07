Soziale Aktion in Rheinberg : Schulmaterialkammer öffnet Mitte August gruppenweise

Die Schulmaterial-Kammer in Rheinberg rechnet diesmal mit einem noch größeren Bedarf als in den Vorjahren. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Schulmaterialkammer von Kolping und Caritas geht davon aus, dass Corona den Bedarf nach Unterstützung für Kinder noch mal hat steigen lassen.

Zu Ferienbeginn schon ans neue Schuljahr denken, das gilt für Eltern aber auch für die Kolpingfamilie in Rheinberg in besonderer Weise. Die agiert nämlich nach dem sozialpolitischen Leitmotiv „Bildung darf nicht an fehlendem Schulmaterial scheitern!“ und hilft bei Bedarf mit grundlegender Ausrüstung – „vom Anspitzer bis zum Zirkel“ in der Schulmaterialkammer im Konvikt.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist die Schulmaterialkammef in Rheinberg als gemeinsame Initiative der Kolpingfamilie und der Caritaskonferenz an den Start gegangen. Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld erhalten, bekommen hier benötigtes Schulmaterial für ihre Kinder fürs neue Schuljahr.

In den vergangenen Jahren konnten rund 8000 Artikel an Kinder aus bedürftigen Familien ausgegeben werden. Bedingt durch die Corona-Krise ist der Anteil an bedürftigen Familien auch in Rheinberg deutlich angestiegen, berichten die Initiatoren. Im vorigen Jahr sind in Rheinberg um die 200 Kinder von der Kammer mit Schulmaterial ausgestattet worden.