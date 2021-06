Kriminalität in Rheinberg : Mutwillige Zerstörung auf dem Schulhof

Rheinberg Drei Männer haben am Dienstag auf dem Schulhof an der Schulstraße Lampen zerstört. Ein Zeuge beschreibt das unbekannte Trio. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Zerstörer-Trio gesucht Die Polizei sucht drei Männer, die in Verdacht stehen, die Außenlampen an einer Rheinberger Grundschule beschädigt zu haben. Ein Zeuge hatte am Dienstag gegen 21 Uhr beobachtet, wie ein Trio dabei war, die Abdeckungen der Lampen auf dem Gelände an der Schulstraße abzureißen. Der Zeuge beschrieb die Täter bei der Polizei hinterher so: Einer der Täter sei um die 30 Jahre alt gewesen, habe ein Tattoo und ein orangefarbenes oder gelbes Muskel-Shirt getragen. Einer seiner Komplizen sei etwa 18 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß gewesen, habe blonde Haare und habe ebenfalls ein Muskel-Shirt getragen. Auch den dritten Täter schätzt der Zeuge auf etwa 18 Jahre. Er sei mit etwa 1,60 Meter recht klein und mit einem roten Oberteil bekleidet gewesen und habe einen Rucksack dabei gehabt.