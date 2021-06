Stadtentwicklung in Rheinberg : Schritt eins in die Zukunft für das Marienhospital in Orsoy

Ein wichtiger Baustein für die Zukunft in Orsoy: Das ehemalige Krankenhaus bietet viele Chancen. Foto: Stoffel/Arnulf Stoffel (Archiv)

Rheinberg Was folgt, wenn in vier Jahren die Zeit des ehemaligen Krankenhauses als zentrale Flüchtlingsunterkunft zu Ende geht. Die Planungen haben begonnen, die Stadt beginnt damit, die Voraussetzungen zu schaffen, damit was geht.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung konnte sich die Politik noch nicht zum Startschuss für die Zukunftsplanung auf dem Gelände des ehemaligen Marienhospitals in Orsoy durchringen. Das hat der Rat jetzt in der Nachspielzeit nachholt. Mit deutlicher Mehrheit – gegen die drei Männer von der AfD und ohne Zustimmung von Josef Devers (CDU) aus Orsoy.

Der hatte schon im Ausschuss, da noch von der Galerie aus, seine kraftvolle Stimme erhoben, um seine Skepsis und die seiner Mitstreiter im Verein zur Erhaltung historischer Gebäude und Örtlichkeiten auszudrücken gegenüber den Ideen von Projektentwickler Jörg Faltin und Architekt Markus Schröder. Die hatten drei Varianten für einen Mix aus Wohnen und Pflegedienstleistung auf dem weitläufigen Gelände vorgestellt. Das ging Devers, der die versprochene, aber bislang mangelhafte Einbindung der Bürgerschaft kritisiert, viel zu weit.

Daher haben seine Freunde in der CDU-Fraktion einen Katalog von „Leitplanken“ formuliert, ehe sie zustimmten, als ersten formalen Schritt die Änderung des Flächennutzungsplans für das historische Terrain in Angriff zu nehmen. Orsoys Ortsvorsteher Heinz Engelke trug die Liste der Forderungen vor, die für die CDU maßgeblich sind für die städtebauliche Entwicklung auf dem Gelände, auf dem bis 2025 noch geflüchtete Menschen in der ZUE untergebracht sind.

Die Union will die Planung mit einem interfraktionell besetzten Arbeitskreis begleiten, in dem auch die Bürgerschaft vertreten sein soll. Dabei soll das drängende Parkplatzproblem im Ort ein zentrales Anliegen sein. Die CDU fordert 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit plus öffentliche Parkplätze. Außerdem wünscht sich die CDU Angebote fürs Mehrgenerationen-Wohnen, und sie will die ärztliche Versorgung vor Ort langfristig sichern, möglichst noch verbessern. Den Grünen war’s wichtig, die Gebäudesubstanz des ehemaligen Krankenhauses daraufhin noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen, ob davon etwas stehen bleiben kann. Die AfD schlug einen Ortstermin vor, um sich ein genaues Bild zu machen. Die Projektplaner halten den Totalabriss aber aktuell für kaum abwendbar.

Die SPD warnte davor, „zu früh Pflöcke einzuschlagen und Ängste zu schüren“. Die Bürgerschaft in die Entwicklung des „enorm bedeutenden Areals“ zu beteiligen, darüber müsse nicht diskutiert werden. Doch es spreche nichts dagegen, „jetzt den ersten Schritt zu gehen“. Den will auch die FDP tun, auch wenn noch viele Fragen offen seien. Um Antworten zu finden, biete das Planverfahren genügend Raum und Zeit, sagte der Erste Beigeordneter Dieter Paus: „Wir reden über den Beginn des Verfahrens, nicht über das Ende.“

(bp)