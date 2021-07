Karneval in Rheinberg : Ossenberger Narren haben gewählt

Rheinberg Mike Stief ist Nachfolger von Andreas Hupe an der Spitze des KAG. Nach den Sommerferien sollen die neuen Tollitäten gewählt werden. So ist der Plan.

Präsident Andreas Hupe, der früh mitgeteilt hatte, dass er für eine weitere Amtszeit aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, war über die Beteiligung hocherfreut. In seinem kurzen Rückblick erinnerte er an die schon lange zurückliegende Session 2019/2020 mit Prinzessin Susanne Krauß-Gräsel, die den KAG „nach innen und außen ganz hervorragend vertreten“ habe. Was dann kam, war in seinen Dimensionen bis dahin unvorstellbar gewesen. Die Corona-Pandemie legte das Vereinsleben komplett lahm. Schon im Sommer des vorigen Jahres wurde beschlossen, sämtliche Ossenberger Karnevalsveranstaltungen in der Session 2020/2021 abzusagen.