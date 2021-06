Kriminalität in Rheinberg : Mopedfahrer fährt Polizisten um

Rheinberg Ein 37-jähriger Moped-Fahrer aus Rheinberg verletzt eine Polizisten. Nicht seine einzige Straftat.

Ein 37-jähriger Moped-Fahrer aus Rheinberg wollte am frühen Dienstagabend der Polizei entwischen und ist auf einen Beamten zugebraust, der in stoppen wollte. Es kam zu Zusammenstoß, der Kradfahrer stürzte. Dabei wurden sowohl er als auch der Polizei leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wollte eine Streifenwagen besatzung das Kleinkraftrad gegen 18.40 Uhr an der Alpsrayer Straße/Römerstraße stoppen, um den Fahrer zu kontrollieren. Der kam den Polizisten zunächst auf der Annastraße entgegen. Als er den Streifenwagen sah, wendete er, fuhr über den Gehweg und bog in einen Fußweg ein, der mit Pöllern versehen war. Die ortskundigen Polizisten vermuteten, dass der Fahrer zurückkommen würde, sobald sich der Streifenwagen entfernt hatte. So postierte sich einer der Polizisten am Fußweg und wartete. Der Mopedfahrer tauchte tatsächlich kurze Zeit später wieder auf. Doch das Zeichen des Polizeibeamten anzuhalten, ignorierte der Fahrer des Kleinkraftrades zunächst. Im Gegenteil. Er beschleunigte sein Krad und fuhr schnurstracks auf den Beamten zu. Nach dem Sturz konnte andere Polizist den 37-Jährigen festgehalten. Er stand, wie sich später herausstellen sollte, unter dem Einfluss berauschender Mittel und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so die Polizei.