Haushalt in Rheinberg : Kämmerin legt erfreuliche Zahlen vor und mahnt

Haushalt in Rheinberg

Rheinberg Die Gewerbersteuer fließt in Rheinberg trotz Corona üppiger als gedacht. Doch Kassenhüterin Iris Itgenshorst warnt trotzdem und mahnt, weiter sparsam zu sein.

Die finanziell seit Jahren so gebeutelte Stadt Rheinberg ist bislang einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Jedenfalls zeigte sich Kämmerin Iris Itgenshorst bei ihrem Vierteljahresbericht, den sie dem Rat jetzt vor der politischen Sommerpause mit auf den Weg gab, einigermaßen „relaxed“, wie sie als bekennender Fußball-Fan in der Sprache des Siegers im EM-Achtelfinale von Wembely sagte, das parallel in London über den Rasen ging. Mit weniger erfreulichem Ausgang.