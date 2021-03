Antrag der Sozialdemokraten : Schule soll Sozialzentrum werden

Rheinberg Die SPD hat konkrete Pläne für das ungenutzte Gebäude an der Kurfürstenstraße. Nach einem Umbau könnte man dort unterschiedlichste Angebote nutzen.

SPD will Zukunft des ZUE-Geländes in Orsoy planen

Stadtentwicklung in Rheinberg : SPD will Zukunft des ZUE-Geländes in Orsoy planen

Nach dem Abriss der Altentagesstätte in den Wallanlagen an der Gelderstraße/Bahnhofstraße trafen sich die Senioren übergangsweise im Gemeindehaus der evangelischen Kirche an der Rheinstraße. Mittlerweile hat die Gemeinde das Gros ihrer Aktivitäten ins Haus der Generationen am Annaberg verlegt. Damit entfalle ein beliebtes Angebot für Senioren in der Innenstadt. Auch der Seniorenbeirat, der künftige Schwerbehindertenbeirat die Leader-Nachbarschaftsberatung und die trägerunabhängige Pflegeberatung wären gut an einer zentralen Stelle untergebracht.