Arbeitsgemeinschaft 60 plus in Rheinberg : SPD-Senioren sind trotz Corona aktiv

Die Mitglieder der Rheinberger AG 60 plus haben auch die Alte Synagoge in Essen besucht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Rheinberg Zusammenkünfte der AG 60 plus in der Rheinberger SPD gibt es momentan wegen der Pandemie nur in digitaler Form über Video-Konferenzen. Daran wollen oder können aber nicht alle Mitglieder teilnehmen.

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) 60 plus ist eine Gruppe für ältere Menschen in der SPD. Viele der dort aktive Frauen und Männer haben in den 80er und 90er Jahren im Rat und seinen Gremien aktiv Kommunalpolitik mitgestaltet. Als Siegfried Zilske vor fast sieben Jahren zusammen mit Michael Fiebig den Co-Vorsitz von Erhard Kaiser übernommen hatte, machte er deutlich, dass die AG 60 plus keine „Neben-Fraktion“ oder ein „Neben-Vorstand der Besserwisser“ sein wolle. Die Arbeitsgemeinschaft bietet älteren Sozialdemokraten eine Plattform, um frei von Formalien, Organisations­fragen und Delegiertenwahlen politische Themen zu behandeln, die auch über den lokalen Horizont hinausgehen.

Nun macht Corona die Arbeit der SPD-Senioren nicht leichter. Ältere und alte Menschen gehören zur Risikogruppe, und nicht alle können oder möchten an Video-Konferenzen teilnehmen. Umso mehr hoffen Siggi Zilske und seine Kollegen, dass bald wieder ganz normale Zusammenkünfte stattfinden können.

Ungeachtet dessen blickt die AG 60 plus auf zahlreiche Veranstaltungen und Begebenheiten zurück. So gab es ein Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten René Schneider in der SPD-Geschäftsstelle am Großen Markt über die Arbeit der Landtagsfraktion. In der Alten Synagoge in Essen gab’s eine fachkundige Führung. Das Frühstück der AG 60plus fand im vergangenen Jahr nur drei Mal statt: im Januar, im Februar und im März. Dann war Schluss mit persönlichen Begegnungen. „Ersatzweise musste man sich an die ZOOM-Video-Schalten gewöhnen, was einige unserer Stamm-Mitglieder nicht mitmachen wollten“, so Zilske. Mit dadurch verminderter Teilnehmerzahl fanden im ersten Halbjahr einige Meetings statt. Auch gab es Sitzungen unter dem SPD-Zeltdach draußen vor der Geschäftsstelle.

Ein beherrschendes Thema im zurück liegenden Jahr war die Corona-Situation mit Lockdown und ihren Auswirkungen auf den Schul­betrieb. Weitere Themen waren die Kommunalwahl sowie die Suspendierung und spätere Abwahl der Beigeordneten Rosemarie Kaltenbach.

In diesem Jahr gab es digitale Zusammenkünfte „Zur Situation pflegebedürftiger Menschen in Rhein­berg – Probleme und Erfahrungen“. Als Gast nahm die Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales, Asra Zürn, teil. Gesprochen wurde auch über den Erhalt der trägerunabhängigen Pflegeberatung bei der Stadt, der als wichtig erachtet wird.