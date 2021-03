Gemeinsames Heilfasten in Alpen : Frühjahrsputz für den Körper

Alpen-Bönninghardt Bönninghardts Ortsvorsteher Herbert Oymann startet mit 20 Teilnehmern in eine gemeinsame Heilfasten-Woche. Begleitet wird die Aktion von dem Alpener Allgemeinmediziner Norbert Koch. Diese Tipps geben die Experten.

In Zeiten des Lockdowns und der Einschränkungen gibt es nicht wenige Menschen, die in diesem Jahr auf die Fastenzeit bis Ostern verzichten. Anders sieht es beim traditionellen gemeinsamen Heilfasten aus, das der Bönninghardter Herbert Oymann seit 35 Jahren anbietet. „Mit der Fastenzeit hat das nichts zu tun, es geht darum, Körper und Seele zu reinigen. Gerade im Lockdown haben viele Menschen sehr opulent gelebt“, so Oymann, der sich darüber freut, auch in diesem Jahr wieder rund 20 Teilnehmer begrüßen zu können.

Schwierig für viele sei der Einstieg. „Es ist reine Kopfsache. Es muss klar sein: Ich will das“, sagt Oymann, der zugleich zugibt: Die anfängliche sogenannte Reinigung sei ein wahrhaft bitteres Prozedere. Dabei handelt es sich um eine vollständige Darmentleerung mithilfe von Glaubersalz. Um diese Hürde zu nehmen, rät Oymann, das Salz zuvor in erwärmten Sauerkirschsaft aufzulösen. Sozialverträglich ist diese Art der Grundreinigung eher nicht. „Laden Sie sich an diesem Tag möglichst keinen Besuch ein und sorgen Sie dafür, dass genügend Toilettenpapier im Haus ist“, empfiehlt Oymann. „Und beginnen Sie die Reinigung nicht am Abend, sonst kann es passieren, dass Sie die halbe Nacht auf der Toilette verbringen.“ Nach etwa fünf bis sieben Aufenthalten am stillen Örtchen sei das Gröbste geschafft.