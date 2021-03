Lkw-Unfall bei Rheinberg : Sperrung der A57 Richtung Niederlande wieder aufgehoben

Wesel/Rheinberg Auf der A57 zwischen Rheinberg und den Niederlanden ist am Donnerstag ein Gefahrgut-Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug drohte, an einer Böschung umzukippen. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Der Fahrer eines Gefahrgut-Lastwagens hat am Donnerstagmitag auf der A57 in Fahrtrichtung Niederlande die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Nähe der Anschlussstelle Rheinberg kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Warum der Mann den Lastwagen nicht mehr auf der Autobahn halten konnte, war zunächst unklar.